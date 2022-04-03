憧憬本月復常 二手樓市升温 名家專區 14:00 2022/04/03 分享： 第5波疫情確診人數高位回落後，二手樓市明顯升溫，市場先後出現多客搶1盤、換樓客即日賣樓及買樓的個案，加上市場憧憬本月下旬各項限聚措施有望放寬，大型新盤亦部署推售，相信一、二手交投有望逐步回升。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 2022/03/17 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 茂波PLAN 要等疫後見真章 2022/03/14 茂波PLAN 要等疫後見真章 茂波Plan 1個月變化 2022/03/25 茂波Plan 1個月變化 就快跌完？ 2022/03/30 就快跌完？ 「呼吸Plan」及威力大不如前 今日 「呼吸Plan」及威力大不如前 你可能感興趣 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 01:00 2022/03/17 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 茂波PLAN 要等疫後見真章 01:00 2022/03/14 茂波PLAN 要等疫後見真章 茂波Plan 1個月變化 01:00 2022/03/25 茂波Plan 1個月變化 最新專欄文章 專家樓論 - 「呼吸Plan」及威力大不如前 今日 「呼吸Plan」及威力大不如前 專家樓論 - 短期樓價仲有得跌? 2022/04/02 短期樓價仲有得跌? 專家樓論 - 住商工舖落成大潮 遠超過去5年 2022/04/01 住商工舖落成大潮 遠超過去5年 專家樓論 - 移入來的人 2022/03/31 移入來的人 專家樓論 - 就快跌完？ 2022/03/30 就快跌完？ 二手市場 樓價 成交 放盤 沙田第一城