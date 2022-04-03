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憧憬本月復常 二手樓市升温

名家專區 14:00 2022/04/03

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第5波疫情確診人數高位回落後，二手樓市明顯升溫，市場先後出現多客搶1盤、換樓客即日賣樓及買樓的個案，加上市場憧憬本月下旬各項限聚措施有望放寬，大型新盤亦部署推售，相信一、二手交投有望逐步回升。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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