美滙指數 料仍受制於100關口 名家專區 2022/04/04 分享： 美國總統拜登在壓抑美國通脹上，似乎走出了正確一步，但成效是否顯著，還有待觀察。 過去兩周，拜登政府做了兩個動作：首先，把352種內地輸往美國貨品的關稅豁免；其次，上周則宣布從5月起將從美國戰略石油儲備中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元暫徘徊1.09至1.12美元 今日 歐元暫徘徊1.09至1.12美元 英鎊1.3至1.33美元之間上落 今日 英鎊1.3至1.33美元之間上落 日圓現處長綫買入水平 今日 日圓現處長綫買入水平 澳元還看澳央行議息結果 今日 澳元還看澳央行議息結果 紐元候68.5美仙吸納 今日 紐元候68.5美仙吸納 你可能感興趣 歐元暫徘徊1.09至1.12美元 今日 01:00 歐元暫徘徊1.09至1.12美元 英鎊1.3至1.33美元之間上落 今日 01:00 英鎊1.3至1.33美元之間上落 日圓現處長綫買入水平 今日 01:00 日圓現處長綫買入水平 最新專欄文章 加元於1.25水平整固 今日 加元於1.25水平整固 紐元候68.5美仙吸納 今日 紐元候68.5美仙吸納 澳元還看澳央行議息結果 今日 澳元還看澳央行議息結果 日圓現處長綫買入水平 今日 日圓現處長綫買入水平 英鎊1.3至1.33美元之間上落 今日 英鎊1.3至1.33美元之間上落 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局