美滙指數 料仍受制於100關口

美國總統拜登在壓抑美國通脹上，似乎走出了正確一步，但成效是否顯著，還有待觀察。

過去兩周，拜登政府做了兩個動作：首先，把352種內地輸往美國貨品的關稅豁免；其次，上周則宣布從5月起將從美國戰略石油儲備中

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