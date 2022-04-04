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美滙指數 料仍受制於100關口

名家專區 2022/04/04

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美國總統拜登在壓抑美國通脹上，似乎走出了正確一步，但成效是否顯著，還有待觀察。

過去兩周，拜登政府做了兩個動作：首先，把352種內地輸往美國貨品的關稅豁免；其次，上周則宣布從5月起將從美國戰略石油儲備中

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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