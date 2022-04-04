  • 18°C
香港時間 : 2022404日 (週一) 02:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

料本月股市呈偏穩 組合積極重新建倉

名家專區 2022/04/04

分享：

踏入次季市場，除憂慮俄烏戰事及中美關係演化外，也會關注超級通脹（Hyperinflation）及去全球化後環球經濟博奕情況。

西方國家早前有意制裁俄羅斯金融系統，兩大發卡機構Visa及萬事達卡撤出俄國後

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

最新專欄文章

環球債券拋售潮 引發重組資產配置
2022/03/28
環球債券拋售潮 引發重組資產配置
加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股
2022/03/21
加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股
滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧
2022/03/14
滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧
俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響
2022/03/07
俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響
俄烏局勢發展 對環球市場的影響
2022/02/28
俄烏局勢發展 對環球市場的影響
經濟 金融 產品 通脹 GDP 俄羅斯 商品 印度 黃金 烏克蘭

上一篇文章

閃衰退警號 經濟大限到？

下一篇文章

內房風險 可望取得階段性紓緩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版