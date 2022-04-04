料本月股市呈偏穩 組合積極重新建倉 名家專區 2022/04/04 分享： 踏入次季市場，除憂慮俄烏戰事及中美關係演化外，也會關注超級通脹（Hyperinflation）及去全球化後環球經濟博奕情況。 西方國家早前有意制裁俄羅斯金融系統，兩大發卡機構Visa及萬事達卡撤出俄國後 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 環球債券拋售潮 引發重組資產配置 2022/03/28 環球債券拋售潮 引發重組資產配置 加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股 2022/03/21 加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股 滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧 2022/03/14 滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧 俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響 2022/03/07 俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響 俄烏局勢發展 對環球市場的影響 2022/02/28 俄烏局勢發展 對環球市場的影響 經濟 金融 產品 通脹 GDP 俄羅斯 商品 印度 黃金 烏克蘭