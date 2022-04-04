料本月股市呈偏穩 組合積極重新建倉

踏入次季市場，除憂慮俄烏戰事及中美關係演化外，也會關注超級通脹（Hyperinflation）及去全球化後環球經濟博奕情況。

西方國家早前有意制裁俄羅斯金融系統，兩大發卡機構Visa及萬事達卡撤出俄國後

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