閃衰退警號 經濟大限到？

環球投資市場上周談論最多的議題，相信非美國債息倒掛莫屬。美國多項短年期債息升至高於長年期債息，當中又以2年期與10年期債息倒掛，被視為最準確預測衰退指標，最為投資界廣泛關注。

這項衰退最強警號，於上周一

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