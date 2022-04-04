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閃衰退警號 經濟大限到？

名家專區 2022/04/04

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環球投資市場上周談論最多的議題，相信非美國債息倒掛莫屬。美國多項短年期債息升至高於長年期債息，當中又以2年期與10年期債息倒掛，被視為最準確預測衰退指標，最為投資界廣泛關注。

這項衰退最強警號，於上周一

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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