閃衰退警號 經濟大限到？ 名家專區 2022/04/04 分享： 環球投資市場上周談論最多的議題，相信非美國債息倒掛莫屬。美國多項短年期債息升至高於長年期債息，當中又以2年期與10年期債息倒掛，被視為最準確預測衰退指標，最為投資界廣泛關注。 這項衰退最強警號，於上周一 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中概退市難解 安隆醜聞說起 2022/04/02 中概退市難解 安隆醜聞說起 透視中港美 - 中海油即回A 派息有拖無欠 2022/04/01 中海油即回A 派息有拖無欠 透視中港美 - 港交所谷成交 重提收窄差價 2022/03/31 港交所谷成交 重提收窄差價 透視中港美 - 加息急升溫 銀行炒唔起 2022/03/30 加息急升溫 銀行炒唔起 透視中港美 - 美料急加息 聚焦高息股 2022/03/28 美料急加息 聚焦高息股 美國聯儲局 加息 債息倒掛 北水流入 通脹 失業率 經濟衰退 騰訊控股（00700） 中國海洋石油（00883） 京東集團—SW（09618）