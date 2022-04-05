【老牌收息股】業績期後 搜羅潛力高息股（不斷更新）

美國聯儲局為壓抑通脹，加息步伐可能提速。另外，藍籌業績公布潮過去，滙豐 （00005） 、長和系等傳統收息藍籌股業績略有驚喜之餘，每股派息也增加，惟另一熱門收息股煤氣 （00003） 卻因暫停派紅股而「失息」，讀者宜慎選收息股作長綫收集。

迎接第二季 十大焦點股出爐【下一頁】

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

4月5日：

【08：00】招商局港口 （00144） 上周三公布截至去年底止全年純利大增58.1%至81.4億元，每股末期息也按年增41.2%至0.72元，若計及每股中期息就全年每股派0.94元，折合股息率逾7厘，為受惠經濟復甦的穩健高息股。瑞銀最新發表的研究報告，更將招商局目標價由18元上調至18.8元，維持「買入」的投資評級......

4月4日：

【18：00】瑞銀近日發表本港市場策略報告表示，MSCI香港指數目前估值相當於預測PE（市盈率）約14.8倍，低於歷史平均值約0.4個標準差，但料市場再明顯下調預測空間有限，估計盈利增長將成為指數主要驅動力。指數股之中，瑞銀仍看好香港銀行股、高息股和本港重新通關後的受益股，但最不喜歡......

【08：45】內地券商龍頭中信証券 （06030） 往績股息率雖然不足3厘，但是在業績增長的帶動下，據券平均預測，料2022年股息率逾4.5厘，分析詳見：【下一頁】

4月2日：

【15：00】兩隻港人熱門收息藍籌股中銀香港 （02388） 及其母公司中國銀行 （03988） 去年全年業績公布後，券商看法及最新目標價概覽，詳見：【中銀】【中行】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

收息股難逃第五波疫情衝擊，相關股份潛在跌幅分析，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

2022年3月份「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...