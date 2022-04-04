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【老牌收息股】業績期後 搜羅高息股（不斷更新）

名家專區 08:47 2022/04/04

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美國聯儲局為壓抑通脹，加息步伐可能提速。另外，藍籌業績公布潮過去，滙豐 （00005） 、長和系等傳統收息藍籌股業績略有驚喜之餘，每股派息也增加，惟另一熱門收息股煤氣 （00003） 卻因暫停派紅股而「失息」，讀者宜慎選收息股作長綫收集。

迎接第二季 十大焦點股出爐【下一頁

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

4月4日：

【08：45】內地券商龍頭中信証券 （06030） 往績股息率雖然不足3厘，但是在業績增長的帶動下，據券平均預測，料2022年股息率逾4.5厘，分析詳見：【下一頁

4月2日：

【15：00】兩隻港人熱門收息藍籌股中銀香港 （02388） 及其母公司中國銀行 （03988） 去年全年業績公布後，券商看法及最新目標價概覽，詳見：【中銀】【中行

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收息股難逃第五波疫情衝擊，相關股份潛在跌幅分析，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

2022年3月份「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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收集 收息股 派息 目標價 每股派息 煤氣 加息 美國聯儲局 中銀香港（02388） 中國銀行（03988）

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