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【疫下機遇】封城累美團 高盛：買定博第４季扭虧

研究報告 11:39 2022/04/04

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變種病毒Omicron導致中國內地疫情復發，更令經濟重鎮如深圳、上海也一度陷入封城，為內地經濟增長之路添上陰霾。美團 （03690） 本來因為核心業務的利潤率改善，新業務虧損收窄，獲市場看好今年復甦，惜疫情短期對公司業務打擊嚴重。長期來看，或再出現一次如2020年3月的深跌入市位。

美團業務第一季如何受到疫情影響，是業績會上一大關注點。管理層則指出，疫情爆發前的1至2月，公司的確錄得強勁增長，特別是到店業務中的餐飲類總交易額（GTV）錄得40%按年增長。可惜3月疫情衝擊到一綫城市上海、深圳，而兩地貢獻公司逾兩成GTV，故必定構成影響。現時美團估計第二季到店業務增長會遜於第一季，但相信一旦解除封城就會快速復甦

迎接第二季 十大焦點股出爐【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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