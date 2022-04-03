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日圓跌下去？ 問過政府先

國際 22:26 2022/04/03

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全球相繼放寬防疫限制，本港也將回港後隔離時間大幅減半至7日，已有逾2年未能無限制外遊的港人，自然憧憬下半年可以再搭飛機外遊。適逢日圓跌至多年低位，深得港人喜愛的日本，相信是大家有機會再次外遊時的首選目的地。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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