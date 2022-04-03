日圓跌下去？ 問過政府先 國際 22:26 2022/04/03 分享： 全球相繼放寬防疫限制，本港也將回港後隔離時間大幅減半至7日，已有逾2年未能無限制外遊的港人，自然憧憬下半年可以再搭飛機外遊。適逢日圓跌至多年低位，深得港人喜愛的日本，相信是大家有機會再次外遊時的首選目的地。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/30 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 2022/03/29 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/28 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 2022/03/27 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 你可能感興趣 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 21:51 2022/03/30 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 22:58 2022/03/29 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 18:00 2022/03/28 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 最新專欄文章 國金札記 - 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 2022/04/01 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 國金札記 - 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/31 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 國金札記 - 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 2022/03/30 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 國金札記 - 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/29 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 國金札記 - 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 2022/03/28 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 經濟 貨幣政策 政治 日圓 日本 日本央行 加息 貿易逆差 港元 美元