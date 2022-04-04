李家超成真命天子？ 揭出綫之謎

特首選戰由靜如深海，變平地一聲雷。後勁凌厲的政務司司長李家超最終超越一眾熱門，成為真命天子，去馬參選。

李家超在一眾特首熱門之中，最是低調，不似有些潛在人選早已準備好競選班底、政綱。事實上，李家超作風出

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