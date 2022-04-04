李家超成真命天子？ 揭出綫之謎 名家專區 2022/04/04 分享： 特首選戰由靜如深海，變平地一聲雷。後勁凌厲的政務司司長李家超最終超越一眾熱門，成為真命天子，去馬參選。 李家超在一眾特首熱門之中，最是低調，不似有些潛在人選早已準備好競選班底、政綱。事實上，李家超作風出 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超料選特首 消息：京開綠燈 今日 李家超料選特首 消息：京開綠燈 「強勢領導重要 可提升政府效率」 今日 「強勢領導重要 可提升政府效率」 你可能感興趣 李家超料選特首 消息：京開綠燈 今日 01:00 李家超料選特首 消息：京開綠燈 「強勢領導重要 可提升政府效率」 今日 01:00 「強勢領導重要 可提升政府效率」 最新專欄文章 有政戲 - 特首選舉料如期舉行 不押後 2022/04/01 特首選舉料如期舉行 不押後 有政戲 - 英法官辭任港終院 影響海外法官去留？ 2022/03/31 英法官辭任港終院 影響海外法官去留？ 有政戲 - 選委封口封手 特首熱門人選最新走勢 2022/03/30 選委封口封手 特首熱門人選最新走勢 有政戲 - 建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人 2022/03/29 建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人 有政戲 - 稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？ 2022/03/28 稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？ 政治 特首選舉 李家超 林鄭月娥 北京 大灣區 國安法 張建宗 政務司 梁振英