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【財報拆解】內銀高息只係甜品

研究報告 08:00 2022/04/04

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選擇內銀收息，資產素質是重要一環。資產素質表現於兩方面，一是不良資產比率，二是盈收增長。

以現價計，四大內銀的股息率均超過6.5厘，PE最多只有4倍，說是股票，其實更似債券。四大內銀之外的，如招行 （03968） 和郵儲銀行 （01658） 分別只有3厘和4.1厘。所以，這裏主要考慮四大內銀。

2021年度的不良資產比率，工行下降0.16個百分點，建行、農行下降0.14個百分點，至於中行，則下降0.13個百分點。如果考慮收入增長，四股其實差不多。
2021年各月份，廣義貨幣（M2）分別增長8.1%-10.1%之間，四大內銀去年的成績表都好過此數，全部合格。

另外，注意一個數據，截至2021年上半年，上市銀行逾期90天以上貸款與不良貸款之比較有記錄以來明顯回落至63.5%，顯示出上市銀行資產品質更加暴露。在當前政策減稅降費，社融有望回升，價值將被重估。

從這個角度看，內銀已經轉勢向上了，高息只係一道甜品。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 財報拆解

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