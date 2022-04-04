【財報拆解】內銀高息只係甜品

選擇內銀收息，資產素質是重要一環。資產素質表現於兩方面，一是不良資產比率，二是盈收增長。

以現價計，四大內銀的股息率均超過6.5厘，PE最多只有4倍，說是股票，其實更似債券。四大內銀之外的，如招行 （03968） 和郵儲銀行 （01658） 分別只有3厘和4.1厘。所以，這裏主要考慮四大內銀。

2021年度的不良資產比率，工行下降0.16個百分點，建行、農行下降0.14個百分點，至於中行，則下降0.13個百分點。如果考慮收入增長，四股其實差不多。

2021年各月份，廣義貨幣（M2）分別增長8.1%-10.1%之間，四大內銀去年的成績表都好過此數，全部合格。

另外，注意一個數據，截至2021年上半年，上市銀行逾期90天以上貸款與不良貸款之比較有記錄以來明顯回落至63.5%，顯示出上市銀行資產品質更加暴露。在當前政策減稅降費，社融有望回升，價值將被重估。

從這個角度看，內銀已經轉勢向上了，高息只係一道甜品。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

欲觀看全文請成為付費會員：

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...