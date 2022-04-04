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【新能源車混戰】首季新能源車混增產戰揭盅 比亞迪力壓造車新勢力（第二版）

名家專區 16:36 2022/04/04

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中概股美股退市憂慮稍降温，理想 （02015） 、小鵬 （09868） 及蔚來 （09866） 3家回流港股上市的造車新勢力即勁升，一度全綫急飆一成。藍籌新能源車股比亞迪 （01211） 不涉中概股風險溢價波動，同步漲逾8%，意義可能更大。

新能源車今早股價以理想汽車半日升逾7%暫跑出，惟以分析員及投資者注視的汽車產量計，行業龍頭比亞迪則在新能源車混戰中遙遙領先。加上比亞迪正式宣告停產燃油車，集中資源催谷新能源車生產，未來產量若否能進一步提升，股價表現亦有望在新能源車混亂中突圍跑出。

比亞迪收報243.6元，大升逾8%，與蔚來收市升幅相若，理想及小鵬同升約一成。

本港上市新能源車企已全數公布3月份及首季產量，龍頭比亞迪產量無論以出車數字還是增幅計，均穩佔絶對優勢。3月計，比亞迪新能源車產量達10.7萬股，按年大增近4倍；首季總產量近29萬量，年增近4.2倍。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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