【Q2前瞻】「滯脹+收緊」當道 投資回報新邏輯

今年1月份，絕大部分投資者都可能沒有預料到今年年初的調整是這麼快。因為大部分的投資者可能是專注於自下而上的，過去三年自下而上的風格是相對會有發揮的，所以大家容易對自上而下的變化失察。

如果大家翻看去年12月份很多關於海外策略的報告，大家都在講美國的債務那麼高，美國的金融市場那麼重要，美國的金融市場就類似於中國的房地產市場那麼重要，所以美聯儲不敢快速並且大幅度地去收緊貨幣政策。結果，是眼鏡碎片遍地。

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迎接第二季 十大焦點股出爐【下一頁】

第二季，市場的變化關鍵在哪？首先2022年和2021年有什麼不一樣？

2021年的目標，海外是改善疫後經濟，國內是共同富裕、調結構。

2022年海外的目標變了，它的主要目標不是改善疫後經濟，是降低通脹，因為通脹很高，這個很重要，因為去年年底的時候，如果大家失察就會吃虧，而國內就會逐步地提升穩增長。

逐步提升穩增長的邊際變化在哪裡？

經過去年一輪的信用緊縮，中國經濟的下行壓力開始增大，所以在2021年12月6號的中央政治局會議提出了“穩”字當頭。

因為2020年是衝擊之後的恢復，所以2021年是一個完整寬松政策下的復蘇首年，所以基本就形成了這樣一個通脹需求在恢復，供給被疫情又擠壓了，所以我們應該做出全球的投資決策是基於這三個—商品漲、股票漲、美債跌。

判斷一，商品漲勢未必趨緩

從改善疫後經濟到降低高通脹的過程，海外的經濟是在相對的高點，所以之後會慢慢地回落，理論上來講商品的漲勢會趨緩。

最近大家發現地緣風險在明顯的發生。俄羅斯是能源或者是原材料輸出大國，在他的供給出現問題的情況下，其實大宗商品的主導邏輯更傾向於供給，因此依然是比較強勁的。

該行總體預期大宗商品的上行會比去年要緩和一點。目前由於地緣的政治風險，因而認為今年的大宗商品還是要相對樂觀一點，它不一定就漲勢趨緩，它可能還是保持。

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