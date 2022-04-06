【4月歷來好】美國科技股 金融股最有睇頭

轉眼間踏入4月份，不知道美股投資者會否有點期待？筆者之所以這樣說，皆因從歷史數據上看，4月美股是一年中表現最好的月份。

年初至今，美股歷盡大風大浪，相信3月份已從低位部署的投資者，有望於4月份靜待時機「食糊」，尤其是科技股及金融股最有睇頭。

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從歷史數據上看，歷年的4月份，標普500指數有70%時間都在上升，而自二戰以來，4月份的平均升幅為1.7%，跑贏所有月份平均0.7%升幅。若以板塊去看，科技板塊在早前超賣太過誇張，預期可有顯著的反彈，當中擁有強勁現金流和收入來源穩定的微軟（美：MSFT）、英偉達（美：NVDA）及蘋果（美：APPL）一向都是筆者首選的股份。

另外，就是金融股。不論加息與否，金融股龍頭都有優勢，大摩（美：MS）、小摩（美：JPM）及高盛（美：GS）等通通上榜，如今加息周期出現更利好他們的前景，因長期利率上升，使銀行能夠通過低成本借貸，以及高利率放貸來提高利潤。大家要緊記，選股要看幾大指標，包括現金流、稅後凈營業利潤、商業模式和公司客源等。

除此之外，有一些冷門的行業亦值得受到關注，例如軍工股洛克希德馬丁Lockheed Martin（美：LMT），又或者具周期性的，如有「國民保險」之稱的聯合健康集團（美：UNH）、北美最大的廢棄物處理公司Waste Management（美：WM）等。上述股份有數個共通點，包括現金收益非常之高、派息穩定、大股東或董事在公司的年資均相當長等。

當中，洛克希德馬丁更是全球最大的國防承包商，客戶包括美國政府等，美國的防禦系統、導彈和高級戰鬥機等都是由這間公司研發和生產，故訂單一向十分穩定。

至於市場極為關心的經濟狀況，全球經濟正從新冠疫情大流行中復甦，加上面臨俄羅斯入侵烏克蘭的第二次衝擊。筆者認為與任何地緣政治風險事件一樣，情況可能會迅速變化，使預測經濟前景變得特別困難。

值得關注的是，大宗商品價格似乎在未來幾個月內可能會保持高位。這將推高已過高的通脹，並進一步加劇現有的增長放緩。

雖然，全球經濟可以在相當短的時間內，擺脫地緣政治的干擾，俄烏危機帶來的直接影響有限，但當前危機的發展方向很明確，增長將低於先前的預期，而通脹將更高。

近期較為正面的消息是美國家庭財務狀況良好，即使通脹上升，強勁的勞動力市場，令實際收入保持正數。過去幾個季度不斷上升的資產價格，將淨資產推高至前所未有的水平。此外，市場從新冠疫情甦醒過來，將推動全球經濟增長遠高於長期趨勢，尤其是美國家庭現在擁有大量儲蓄，這將使他們能夠在艱難時期平穩消費。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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