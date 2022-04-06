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動態清零未盡  保衛經濟先行

中國 08:00 2022/04/06

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上海疫情已轉入舉全國之力清零階段，傳播力更強的Omicron將疫情週期拉長，對於清零策略的反應速度、組織規模、及經濟修復力度都提出更高要求。

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