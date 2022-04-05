國電虧轉盈 今年做得到

國企指數昨日「放量」上升，並升破3月下旬高位並再回補下跌裂口，可反覆上試8200點至8300點區域，繼續留意政策股，中國電力（02380）去年虧損，料清潔能源拉動下，今年可以虧轉盈。

中國電力去年收入按

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