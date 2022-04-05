國電虧轉盈 今年做得到 名家專區 2022/04/05 分享： 國企指數昨日「放量」上升，並升破3月下旬高位並再回補下跌裂口，可反覆上試8200點至8300點區域，繼續留意政策股，中國電力（02380）去年虧損，料清潔能源拉動下，今年可以虧轉盈。 中國電力去年收入按 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【疫情與投資】內地疫情擴散無阻港股突破 恒指目標236（第三版） 2022/04/04 【疫情與投資】內地疫情擴散無阻港股突破 恒指目標236（第三版） 中字股實力談 - 國壽大平賣 預期8厘息 2022/04/02 國壽大平賣 預期8厘息 中字股實力談 - 【港股尷尬位】小雙頂VS長方形（第四版） 2022/04/01 【港股尷尬位】小雙頂VS長方形（第四版） 中字股實力談 - 龍源風光電 政策撑增長 2022/04/01 龍源風光電 政策撑增長 中字股實力談 - 【十年歸零】內銀生力軍 港股長綫重新起步（第四版） 2022/03/31 【十年歸零】內銀生力軍 港股長綫重新起步（第四版） 市帳率 每股派息 每股資產淨值 恒生中國企業指數 龍源電力（00916） 中國電力（02380） 人民幣