宏利投管盧淑華：滯脹期買美高收益債 名家專區 2022/04/05 分享： 地緣政治局勢緊張，令全球增長前景更添陰霾。亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華分析市場可能受到的影響，並分享面對通脹上升及增長放緩的最新資產配置觀點。 俄羅斯入侵烏克蘭可謂近年來真正的黑天鵝事件之一，而西方 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 盧淑華 宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富達：美國加快縮表 投資偏向亞太 2022/04/01 富達：美國加快縮表 投資偏向亞太 專訪 - 曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈 2022/03/31 曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈 光銀林樵基：恒指22500至23600波動 2022/03/30 光銀林樵基：恒指22500至23600波動 中信劉建民：滯脹期買平股 2022/03/29 中信劉建民：滯脹期買平股 首域盈信：員工激勵利公司發展 2022/03/25 首域盈信：員工激勵利公司發展 中國 香港 經濟 美國 美元 歐洲 通脹 股票 加息 美國聯儲局