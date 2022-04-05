宏利投管盧淑華：滯脹期買美高收益債

地緣政治局勢緊張，令全球增長前景更添陰霾。亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華分析市場可能受到的影響，並分享面對通脹上升及增長放緩的最新資產配置觀點。

俄羅斯入侵烏克蘭可謂近年來真正的黑天鵝事件之一，而西方

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