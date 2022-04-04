俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？ 國際 22:30 2022/04/04 分享： 俄烏戰爭爆發後，西方國家聯合制裁下，將俄羅斯部分銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），又凍結俄羅斯外匯資產，外界一度擔心盧布會崩潰。豈料盧布匯價只是短暫下挫，在俄羅斯當局連串穩匯率招數下，恢復硬淨，兌美元最新匯價近日已重返2月25日開戰前水平。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 日圓跌下去？ 問過政府先 2022/04/03 日圓跌下去？ 問過政府先 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 2022/03/31 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 2022/04/01 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/30 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 2022/03/29 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 你可能感興趣 日圓跌下去？ 問過政府先 22:26 2022/04/03 日圓跌下去？ 問過政府先 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 22:09 2022/03/31 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 16:05 2022/04/01 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 最新專欄文章 國金札記 - 日圓跌下去？ 問過政府先 今日 日圓跌下去？ 問過政府先 日圓跌下去？ 問過政府先 2022/04/03 日圓跌下去？ 問過政府先 國金札記 - 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 2022/04/01 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 國金札記 - 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/31 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 國金札記 - 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 2022/03/30 盧布結算天然氣 或成歐俄持久戰 經濟 黃金 戰爭 石油 俄羅斯 金融 俄羅斯盧布 美元 歐元