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俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？

國際 22:30 2022/04/04

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俄烏戰爭爆發後，西方國家聯合制裁下，將俄羅斯部分銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），又凍結俄羅斯外匯資產，外界一度擔心盧布會崩潰。豈料盧布匯價只是短暫下挫，在俄羅斯當局連串穩匯率招數下，恢復硬淨，兌美元最新匯價近日已重返2月25日開戰前水平。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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