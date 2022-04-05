戰前囤積大量黃金 俄盧布回歸金本位？ 名家專區 2022/04/05 分享： 俄烏戰爭爆發後，西方國家聯合制裁下，將俄羅斯部分銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），又凍結俄羅斯外滙資產，外界一度擔心盧布會崩潰。豈料盧布滙價只是短暫下挫，在俄羅斯當局連串穩滙率招數下，恢復硬 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？ 2022/04/04 俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？ 國金札記 - 日圓跌下去？ 問過政府先 2022/04/04 日圓跌下去？ 問過政府先 日圓跌下去？ 問過政府先 2022/04/03 日圓跌下去？ 問過政府先 國金札記 - 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 2022/04/01 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 國金札記 - 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/31 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 經濟 美元 外滙 歐洲 通脹 歐元 澳洲 俄羅斯 商品 石油