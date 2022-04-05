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戰前囤積大量黃金 俄盧布回歸金本位？

名家專區 2022/04/05

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俄烏戰爭爆發後，西方國家聯合制裁下，將俄羅斯部分銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），又凍結俄羅斯外滙資產，外界一度擔心盧布會崩潰。豈料盧布滙價只是短暫下挫，在俄羅斯當局連串穩滙率招數下，恢復硬

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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