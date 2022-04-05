首務復常穩民心 新特首帶領再攀峰 名家專區 2022/04/05 分享： 經過社會連月揣測，特首林鄭月娥昨天確認，不會尋求連任。新一屆行政長官選舉5月8日便舉行，禮賓府將換上新主人，而新管治團隊首務相信是帶領本港邁向疫後復常，重建經濟發展勢頭，對外在國際舞台再攀高峰，對內要 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 社評 最新專欄文章 中歐需增信釋疑 勸和俄烏是契機 2022/04/04 中歐需增信釋疑 勸和俄烏是契機 推政策力求成效 全民快測要解惑 2022/04/02 推政策力求成效 全民快測要解惑 內外衝擊挑戰大 中央加碼穩增長 2022/04/01 內外衝擊挑戰大 中央加碼穩增長 人才流失需警惕 安全開關減變數 2022/03/31 人才流失需警惕 安全開關減變數 中西藥協力遏疫 釐清分工多解說 2022/03/30 中西藥協力遏疫 釐清分工多解說 特首選舉 林鄭月娥 新冠肺炎疫情 劉兆佳 北部都會區 創新科技及應用 土地供應 夏寶龍 世界衞生組織 明日大嶼