首務復常穩民心 新特首帶領再攀峰

經過社會連月揣測，特首林鄭月娥昨天確認，不會尋求連任。新一屆行政長官選舉5月8日便舉行，禮賓府將換上新主人，而新管治團隊首務相信是帶領本港邁向疫後復常，重建經濟發展勢頭，對外在國際舞台再攀高峰，對內要

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