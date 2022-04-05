李家超組班 其他人選不落場陪跑？ 名家專區 2022/04/05 分享： 特首選戰大局已定。政務司司長李家超將辭職參選，據知，他正籌組競選班底，準備落場。但政圈皆表示，今次選舉絕不會有激烈競爭，因李家超已獲北京祝福，其他有分量人選，不會落場陪跑。 陳茂波未獲開綠燈 難互鬥 多名 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎 2022/04/04 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎 有政戲 - 特首選舉料如期舉行 不押後 2022/04/01 特首選舉料如期舉行 不押後 有政戲 - 英法官辭任港終院 影響海外法官去留？ 2022/03/31 英法官辭任港終院 影響海外法官去留？ 有政戲 - 選委封口封手 特首熱門人選最新走勢 2022/03/30 選委封口封手 特首熱門人選最新走勢 有政戲 - 建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人 2022/03/29 建制收「溫馨提示」 特首戰暫不提名任何人 疫情 林鄭月娥 北京 澳門 行政 興趣 財政司 政務司 梁振英 特首選舉