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李家超組班 其他人選不落場陪跑？

名家專區 2022/04/05

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特首選戰大局已定。政務司司長李家超將辭職參選，據知，他正籌組競選班底，準備落場。但政圈皆表示，今次選舉絕不會有激烈競爭，因李家超已獲北京祝福，其他有分量人選，不會落場陪跑。

陳茂波未獲開綠燈 難互鬥

多名

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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