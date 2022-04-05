李家超組班 其他人選不落場陪跑？

特首選戰大局已定。政務司司長李家超將辭職參選，據知，他正籌組競選班底，準備落場。但政圈皆表示，今次選舉絕不會有激烈競爭，因李家超已獲北京祝福，其他有分量人選，不會落場陪跑。

陳茂波未獲開綠燈 難互鬥

多名

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