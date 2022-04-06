比電有商機 汽車智能化 名家專區 2022/04/06 分享： 內地股市今日復市，但港股近年「清明」屬於整固節氣，料國企指數整固後才可以再上，業績能夠逆轉股份不妨睇高一綫，如比亞迪電子（00285）今年盈利可以恢復增長，新能源車業務是未來增長點。 比亞迪電子去年收入 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 國電虧轉盈 今年做得到 2022/04/05 國電虧轉盈 今年做得到 中字股實力談 - 【疫情與投資】內地疫情擴散無阻港股突破 恒指目標236（第三版） 2022/04/04 【疫情與投資】內地疫情擴散無阻港股突破 恒指目標236（第三版） 中字股實力談 - 國壽大平賣 預期8厘息 2022/04/02 國壽大平賣 預期8厘息 中字股實力談 - 【港股尷尬位】小雙頂VS長方形（第四版） 2022/04/01 【港股尷尬位】小雙頂VS長方形（第四版） 中字股實力談 - 龍源風光電 政策撑增長 2022/04/01 龍源風光電 政策撑增長 市帳率 市盈率 每股派息 每股盈利 每股資產淨值 比亞迪電子（00285） 新能源 人民幣 板塊