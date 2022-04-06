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比電有商機 汽車智能化

名家專區 2022/04/06

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內地股市今日復市，但港股近年「清明」屬於整固節氣，料國企指數整固後才可以再上，業績能夠逆轉股份不妨睇高一綫，如比亞迪電子（00285）今年盈利可以恢復增長，新能源車業務是未來增長點。

比亞迪電子去年收入

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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