瑞士百達：中國股市已消化不利消息 名家專區 2022/04/06 分享： 近期，中國市場預測市盈率降至不足11倍，到達2015年以來的最低水平，市場消化了大量不利消息。目前，為應對不確定的市場，應當優先考慮主動管理和分散投資方案。投資者若希望從當前的疲軟市況中發掘機會並增加 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳東 瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管譚思德 瑞士百達財富管理全球策略師亞洲首席投資官 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 宏利投管盧淑華：滯脹期買美高收益債 2022/04/05 宏利投管盧淑華：滯脹期買美高收益債 富達：美國加快縮表 投資偏向亞太 2022/04/01 富達：美國加快縮表 投資偏向亞太 專訪 - 曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈 2022/03/31 曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈 光銀林樵基：恒指22500至23600波動 2022/03/30 光銀林樵基：恒指22500至23600波動 中信劉建民：滯脹期買平股 2022/03/29 中信劉建民：滯脹期買平股 疫情 中國 香港 經濟 股票 亞洲 電動車 中國人民銀行 新興市場 碳中和