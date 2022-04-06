瑞士百達：中國股市已消化不利消息

近期，中國市場預測市盈率降至不足11倍，到達2015年以來的最低水平，市場消化了大量不利消息。目前，為應對不確定的市場，應當優先考慮主動管理和分散投資方案。投資者若希望從當前的疲軟市況中發掘機會並增加

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