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瑞士百達：中國股市已消化不利消息

名家專區 2022/04/06

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近期，中國市場預測市盈率降至不足11倍，到達2015年以來的最低水平，市場消化了大量不利消息。目前，為應對不確定的市場，應當優先考慮主動管理和分散投資方案。投資者若希望從當前的疲軟市況中發掘機會並增加

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撰文 : 陳東 瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管
譚思德 瑞士百達財富管理全球策略師
亞洲首席投資官

欄名 : 名家觀點

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