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澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？

國際 22:32 2022/04/05

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澳元周二急升逾1%至9個月高，主因澳洲儲備銀行突然立場轉鷹，於議息聲明刪走會對貨幣政策保持「耐性」（patient）一詞，預示澳洲加息在望。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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