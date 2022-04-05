澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 國際 22:32 2022/04/05 分享： 澳元周二急升逾1%至9個月高，主因澳洲儲備銀行突然立場轉鷹，於議息聲明刪走會對貨幣政策保持「耐性」（patient）一詞，預示澳洲加息在望。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/30 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 2022/03/29 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 2022/03/28 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 2022/03/27 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 你可能感興趣 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 21:51 2022/03/30 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 22:58 2022/03/29 盧布結算天然氣 或變歐俄持久戰 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 18:00 2022/03/28 結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 最新專欄文章 國金札記 - 戰前囤積大量黃金 俄盧布回歸金本位？ 今日 戰前囤積大量黃金 俄盧布回歸金本位？ 俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？ 2022/04/04 俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？ 國金札記 - 日圓跌下去？ 問過政府先 2022/04/04 日圓跌下去？ 問過政府先 日圓跌下去？ 問過政府先 2022/04/03 日圓跌下去？ 問過政府先 國金札記 - 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 2022/04/01 債息倒掛未必衰退 惟軟着陸難度高 經濟 貨幣政策 澳元 加息 澳洲央行 澳洲 美國聯儲局 通脹 議息 美元