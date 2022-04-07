【Q2部署】逆風下 跑贏大市的選擇（第二版）

美國貨幣政策邁向收緊、內地新冠確診病例反彈、俄烏衝突及中美緊張關係導致的全球地緣政治風險升温，再加上中概股面臨退市風險，都令港股首季承壓。踏入二季度，光銀國際認為，香港市場有望觸底反彈，部分行業仍將有機會跑贏大市，尤其是一些傳統價值板塊，例如金融、航運、油氣能源等。

更多投資機遇來臨︰就中國內地和香港市場而言，由於經濟活動正出現放緩迹象，在美國上市的中國公司可能面臨退市風險，市場情緒備受打擊。展望未來，全球通脹壓力上行，而歐美對俄羅斯實施的制裁行動以及中美關係緊張都導致全球地緣政治風險升温，令金融市場面臨挑戰。在全球利率上行以及供需關係持續失衡的環境之下，經濟活動正以更緩慢的速度復甦。複雜多變的全球經濟環境將在短期內與金融市場的波動並行，但同時也會帶來更多投資機遇。

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