2022年已過了第一季，踏入第二季投資格局相信繼續受到美國通脹及加息，以及內地就疫情及經濟調控政策所主導。另外，商品價格特別是油價及天然氣等，很大機會維持在高水平。

油價天然氣 料維持高水平

恒指年初至今

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