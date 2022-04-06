第二季開局焦點主題 名家專區 2022/04/06 分享： 2022年已過了第一季，踏入第二季投資格局相信繼續受到美國通脹及加息，以及內地就疫情及經濟調控政策所主導。另外，商品價格特別是油價及天然氣等，很大機會維持在高水平。 油價天然氣 料維持高水平 恒指年初至今 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 上望23000點？ 2022/04/05 上望23000點？ 交易講場 - 國內外形勢複雜 內銀收益仍承壓 2022/04/04 國內外形勢複雜 內銀收益仍承壓 交易講場 - 社區團購監管收緊 科企紛裁員節流 2022/04/02 社區團購監管收緊 科企紛裁員節流 交易講場 - 中概股陣風又起 2022/04/01 中概股陣風又起 交易講場 - 再升定反彈結束？ 2022/03/31 再升定反彈結束？ 經濟 石油 商品 收息股 滙豐控股（00005） 中信股份（00267） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 友邦保險（01299） 人民幣