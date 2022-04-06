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第二季開局焦點主題

名家專區 2022/04/06

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2022年已過了第一季，踏入第二季投資格局相信繼續受到美國通脹及加息，以及內地就疫情及經濟調控政策所主導。另外，商品價格特別是油價及天然氣等，很大機會維持在高水平。

油價天然氣 料維持高水平

恒指年初至今

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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