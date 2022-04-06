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李家超跑出 皆因執行力強少利益關係

名家專區 2022/04/06

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特首選戰隨着政務司司長李家超將會辭職，已從萬里迷霧，變成豁然明朗。有熟悉國情人士指，李家超最終跑出，獲北京祝福，反映中央重視國家安全，而其執行力強，無太多利益關係，也是其優勢。

全國港澳研究會副會長劉兆

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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