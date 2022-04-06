李家超跑出 皆因執行力強少利益關係 名家專區 2022/04/06 分享： 特首選戰隨着政務司司長李家超將會辭職，已從萬里迷霧，變成豁然明朗。有熟悉國情人士指，李家超最終跑出，獲北京祝福，反映中央重視國家安全，而其執行力強，無太多利益關係，也是其優勢。 全國港澳研究會副會長劉兆 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 消息：李家超已着手 籌組競選團隊 今日 消息：李家超已着手 籌組競選團隊 林鄭致謝全體公僕 堅毅贏市民認同 今日 林鄭致謝全體公僕 堅毅贏市民認同 你可能感興趣 消息：李家超已着手 籌組競選團隊 今日 01:00 消息：李家超已着手 籌組競選團隊 林鄭致謝全體公僕 堅毅贏市民認同 今日 01:00 林鄭致謝全體公僕 堅毅贏市民認同 最新專欄文章 有政戲 - 李家超組班 其他人選不落場陪跑？ 2022/04/05 李家超組班 其他人選不落場陪跑？ 有政戲 - 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎 2022/04/04 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎 有政戲 - 特首選舉料如期舉行 不押後 2022/04/01 特首選舉料如期舉行 不押後 有政戲 - 英法官辭任港終院 影響海外法官去留？ 2022/03/31 英法官辭任港終院 影響海外法官去留？ 有政戲 - 選委封口封手 特首熱門人選最新走勢 2022/03/30 選委封口封手 特首熱門人選最新走勢 政治 特首選舉 李家超 林鄭月娥 北京 辭職 保安局 政務司 梁振英 董建華