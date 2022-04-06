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海運龍頭盈利升不停！

名家專區 02:30 2022/04/06

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中港股市昨日清明節休假，亞太區股市承接早一晚美股靠穩而偏好，不過，黃昏後，由於歐盟商討進一步限制俄羅斯貨品，歐股和美股開市後均略為偏軟，泛歐指數收市靠穩，美股則納指因擔心聯儲局「收水」而表現較差，午市

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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