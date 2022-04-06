海運龍頭盈利升不停！ 名家專區 02:30 2022/04/06 分享： 中港股市昨日清明節休假，亞太區股市承接早一晚美股靠穩而偏好，不過，黃昏後，由於歐盟商討進一步限制俄羅斯貨品，歐股和美股開市後均略為偏軟，泛歐指數收市靠穩，美股則納指因擔心聯儲局「收水」而表現較差，午市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 新寵舊愛續有報喜! 2022/04/05 新寵舊愛續有報喜! 投資坐標 - 十五年最佳績 即收12厘息! 2022/04/01 十五年最佳績 即收12厘息! 投資坐標 - 劇毒化學品勁賺豪派息! 2022/03/30 劇毒化學品勁賺豪派息! 投資坐標 - 股息論英雄！ 2022/03/29 股息論英雄！ 投資坐標 - 高息房託待添新商廈！ 2022/03/25 高息房託待添新商廈！ 紫金礦業（02899） 中遠海控（01919） 中國石油股份（00857） 普京 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數