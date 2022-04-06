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【內房反彈】3月銷售跌5成 摩通：內房底近了

研究報告 08:15 2022/04/06

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除了因延發業績而停牌的企業，內房板塊周一迎來強勢反彈。在更多地方性寬鬆政策出現的同時，內房3月銷售表現卻是進一步下滑，基本面尚待改善。不過，摩根大通就認為現時板塊大部分不利因素已經兌現，看好股價在第二季隨着銷售回暖而恢復升勢。

根據克而瑞數據，剔除中國恒大 （03333） 後，3月份內地開發商的合約銷售額按年平均錄得43%跌幅，當中國企平均跌幅則為30%。摩根大通指此結果反映去年同期高基數、封城防疫及市場氣氛尚未恢復。

不過，更多地方政府出台寬樓市政策，如福州限購鬆綁、深圳放寬二手樓限價等，摩根大通相信在第二季會愈來愈多政策救市，令銷售表現持續改善，並有望最快在第三季重新錄得按年正增長。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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