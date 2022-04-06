【內房反彈】3月銷售跌5成 摩通：內房底近了

除了因延發業績而停牌的企業，內房板塊周一迎來強勢反彈。在更多地方性寬鬆政策出現的同時，內房3月銷售表現卻是進一步下滑，基本面尚待改善。不過，摩根大通就認為現時板塊大部分不利因素已經兌現，看好股價在第二季隨着銷售回暖而恢復升勢。

根據克而瑞數據，剔除中國恒大 （03333） 後，3月份內地開發商的合約銷售額按年平均錄得43%跌幅，當中國企平均跌幅則為30%。摩根大通指此結果反映去年同期高基數、封城防疫及市場氣氛尚未恢復。

不過，更多地方政府出台寬樓市政策，如福州限購鬆綁、深圳放寬二手樓限價等，摩根大通相信在第二季會愈來愈多政策救市，令銷售表現持續改善，並有望最快在第三季重新錄得按年正增長。

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。★★★











...