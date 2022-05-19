【星級名家】曾淵滄：恒指轉勢 要靠中央出手托市（一文盡覽不斷更新）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：綠債收息好過公用股

首批綠色零售債券今日正式掛牌上市，綠色債券最新報99.85元，微跌0.15%。

資深股評人曾淵滄在接受《投資理財周刊》電話訪問時表示，「要視乎資金的來源，如果抽回來的綠債係借孖展買嘅，我會建議沽貨離場比較好；但如果無借孖展，係真金白銀買嘅，可以繼續保留，用作收息。」

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曾淵滄：恒指轉勢或要靠中央出手托市

對加息的預測比股市指數更敏感的是，美國長期國債利率的升跌。利率升，這表示市場認為未來加息的幅度還會比目前的預測更高，利率下跌則是市場認為對未來加息預期的恐慌暫時已到頂峰。

不過，今年的情況比較特別，原因是石油價格不容易通過壓抑經濟而下跌，要真正讓石油價格下跌，經濟衰退要達到很嚴重的狀態，使到許多人失業、不上班、少用車，逼石油的需求下降，石油價格才可能下降。或者，必須有新的大型油田被發現........

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曾淵滄：大市短綫難操作 收集值得憧憬板塊

5月4日，美國聯儲局加息0.5厘，符合市場預期，議息後，主席鮑威爾表示沒有積極考慮單次加息0.75厘的可能性，於是，美股炒上，但是，過了一天，美股再度大跌，而且跌幅比前一日的升幅還大，這一來，就對港股帶來巨大的壓力。

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曾淵滄：中概股現階段撈底 賭味重

4月29日，市場傳出中美政府就在美國上市的中資股的談判接近達成協議，使到相關股份股價急升。但是，達成協議不等於全部中資股都會留在美國股市，有部分最終還是得除牌。因此，只有願冒較大風險的人，才適合在現階段入市撈底。

當然，大量中資科網股在4月29日的飛升，挾淡倉的味道很濃。因此，想搭順風車短炒的風險也很大。4月29日，除了中資「除牌概念股」股價狂升之外，餘者根本依然面對巨大的壓力，那是美國加息的壓力....

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曾淵滄：中資股受壓 本地股成避難所

目前恒指受壓，相當集中於中資股，理由一是中概股面對美國除牌的壓力，理由二是中國人民銀行降準的比率小過市場的預期。

過去一段日子，美國證交會幾乎每隔一星期就公布一批在美國上市的中概股為《外國公司控股責任法案》臨時名單，準備將這些公司從美國的交易所除牌，其中一部分也已經在香港上市，除牌的壓力導致這些股面對美國投資者拋售。

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曾淵滄：受惠貨幣寬鬆 內銀股值得買入

中國則完全相反，去年年初就開始緊縮經濟，更推出一連串的社會整頓，整頓科網企業的壟斷行為、整頓內房企業的高槓桿運作行為、整頓過度補習的現象、整頓娛樂圈……一下子，把內地A股及在香港上市的多隻中資股打沉，部分股價一跌就跌了9成。一連串的整頓，也帶來了今日的整體經濟放緩的問題。

因此，現在應該是設法刺激經濟的時候，而且，相信會雙管齊下，貨幣政策加財政政策一齊推出，「降準」、減息是貨幣政策，推動基建是財政政策。「降準」、減息對內銀股有利，雖然減息會影響息差，但是，「降準」使到銀行多做生意，而且，減息使到企業更易存活，減少壞帳。目前多隻內銀股不但PE值低，股息率也高，加上降準減息的效用，值得繼續持有或買入。

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曾淵滄：本地地產股經得起時間考驗

《胡潤全球房地產企業家榜》告訴我們，香港長期是全世界地產商的最佳樂園，因此香港本地地產股應該是小股民投資組合中必備的成分，本地地產股歷久不衰，經得起時間考驗。

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曾淵滄：逆市上升的舊經濟股

2022年第一季度結束，恒指下跌6%，或1401點。不過，基本上依然是個別發展，逆市上升的股也不少，這些逆市上升的股，多是舊經濟股，新經濟股仍未止跌，而且因新經濟股在恒指內的比重高，同時跌幅也大，導致恒指最終變成下跌。

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曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈

曾淵滄在接受本報專訪時表示，在3月16日由國務院副總理劉鶴主持的國務院金融穩定發展委員會（下稱金融委）會議上所宣布的事項，相等於中央宣布，種種反壟斷、監管、收縮借貸等擠泡沫行動將告一段落，有利股市作出反彈。

「恒指早前跌到18230水平極大機會已經見底，除非美國加息帶來的後續影響，大過中國的監管政策影響，否則恒指相當大機會已經見底反彈。」

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曾淵滄：選股應以保本為重

科網股近日出現大反彈，跌得重升得多。不過，選股仍然應該選跌得少的股，保本比博反彈重要。

劉鶴主持的國務院金融穩定發展委員會開完會之後，恒指大反彈，其中科網股反彈力度最強，以ATMX為例，阿里 （09988） 由低位反彈近60%，騰訊 （00700） 反彈也超過20%，美團 （03690） 反彈近40%，騰訊反彈幅度最小，理由是騰訊在這次下跌浪中，跌幅也比較小，跌得重，反彈力度愈大。

不過，從選股的角度來看，博反彈是風險很大的賭博...

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【名家評內需】曾淵滄評消費股的技術含量

在中國首次提出「雙循環」，將大力推動內需之時，不少消費股如體育用品、啤酒、火鍋股被市場追捧，估值飛升，不過，在過去一段時間的殺估值浪潮中，這些估值高昂的板塊亦未能倖免，以火鍋股海底撈 （06862） 為例，由高位下跌幅度接近9成。

資深投資者曾淵滄在接受專訪時表示，「內需消費股之前大升其實都係炒作，一般消費股技術含量唔高，純粹係受惠經濟周期而升.....」

編輯：陳紫瑩

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