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【星級名家】曾淵滄：逆市上升的舊經濟股（一文盡覽不斷更新）

財金猛人追蹤 09:31 2022/04/06

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：逆市上升的舊經濟股

2022年第一季度結束，恒指下跌6%，或1401點。不過，基本上依然是個別發展，逆市上升的股也不少，這些逆市上升的股，多是舊經濟股，新經濟股仍未止跌，而且因新經濟股在恒指內的比重高，同時跌幅也大，導致恒指最終變成下跌。

欲覽全文，請點擊：【下一頁

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曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈

曾淵滄在接受本報專訪時表示，在3月16日由國務院副總理劉鶴主持的國務院金融穩定發展委員會（下稱金融委）會議上所宣布的事項，相等於中央宣布，種種反壟斷、監管、收縮借貸等擠泡沫行動將告一段落，有利股市作出反彈。

「恒指早前跌到18230水平極大機會已經見底，除非美國加息帶來的後續影響，大過中國的監管政策影響，否則恒指相當大機會已經見底反彈。」

欲覽全文，請點擊：【【大市展望】星級名家曾淵滄：股市已經成功擠走泡沫

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曾淵滄：選股應以保本為重

科網股近日出現大反彈，跌得重升得多。不過，選股仍然應該選跌得少的股，保本比博反彈重要。

劉鶴主持的國務院金融穩定發展委員會開完會之後，恒指大反彈，其中科網股反彈力度最強，以ATMX為例，阿里 （09988） 由低位反彈近60%，騰訊 （00700） 反彈也超過20%，美團 （03690） 反彈近40%，騰訊反彈幅度最小，理由是騰訊在這次下跌浪中，跌幅也比較小，跌得重，反彈力度愈大。

不過，從選股的角度來看，博反彈是風險很大的賭博...

欲覽全文，請點擊：【下一頁

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【名家評內需】曾淵滄評消費股的技術含量

在中國首次提出「雙循環」，將大力推動內需之時，不少消費股如體育用品、啤酒、火鍋股被市場追捧，估值飛升，不過，在過去一段時間的殺估值浪潮中，這些估值高昂的板塊亦未能倖免，以火鍋股海底撈 （06862） 為例，由高位下跌幅度接近9成。

資深投資者曾淵滄在接受專訪時表示，「內需消費股之前大升其實都係炒作，一般消費股技術含量唔高，純粹係受惠經濟周期而升.....」

編輯：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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