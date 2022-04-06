【板塊攻略】內房銷售料回暖  下半年現復甦

今年以來內房股續逐步回穩，加上內地房地產政策開始釋出放寬訊號。對於內地房地產市場，大和指出，內房3月份及首季的合約銷售數據依然疲軟，不過隨着更多城市推出放寬房地產政策，預期從次季開始，內地房地產市場情緒將略有回升。

根據行業數據，由於農曆新年假期的影響，內房3月份的合同銷售額按月大幅提高了38%。但按年比較仍疲疲弱，3月份按年跌51%，相對今年首兩個按年跌46%。由於買家仍然處於觀望狀態，開發商的流動性問題持續存在。面臨更嚴重流動性問題的開發商在3月份的合同銷售業績繼續低於同行。

自3月初以來，部分城市的房地產措施明顯放鬆，因為許多城市的房地產市場在首兩個月仍然低迷。最新出台房地產放寬措施的城市是福州，據說已經放寬了購房限制，而深圳據說正在提高二手房的指導平均銷售價格。

大和預期更多城市將加大政策放鬆力度，並預計次季房地產市場情緒將略有回升，又料下半年被壓抑的住房需求將出現更明顯的房屋銷售復甦。

▼ 點擊圖片放大 +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！而《本地熱門收息股》，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】直接瀏覽。

欲觀看全文請成為付費會員：

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...