【Q2展望】光銀林樵基分析 第二季資產配置策略

美國債息2年期及10年期國債孳息率再現倒掛，市場憂慮美國經濟將在未來6至12個月內出現經濟衰退，引發股市再度震盪。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基在報告中指出，隨着美國超低利率政策逐步完結，全球供應鏈危機持續，經濟增長前景烏雲密佈，巨大的不確定性開始浮現。

目前全球經濟的增長動能正在減弱，而美聯儲（Fed）更加鷹派的貨幣政策立場以及尚未解決的俄烏衝突都在推動收益率曲線繼續趨平，因此，全球通脹走勢和央行的應對政策將令市場在2022年第二季度出現更加劇烈的波動。

展望未來，林樵基認為供需失衡問題仍是困擾全球市場的最大下行風險，也將導致通脹壓力持續更長時間。

雖然當前宏觀經濟環境中逆風不斷，但隨着疫苗接種計劃的持續推進和經濟活動的進一步擴張，企業和消費者信心正從低迷中逐漸復甦，企業現金流和債務情況將有所改善，令未來幾個季度債券市場的違約風險逐漸下降。

資金料流入債券市場

林樵基指出，在股市經歷了一番動盪行情之後，投資者相信將繼續尋求投資組合的多樣化。全球充裕的流動性將在第二季度繼續流入質素高的債券市場，以平衡投資者的風險與回報。

2022年第二季的市場也將面臨多重風險， 但亦會衍生出一些投資機會。亞洲（除中國外）的多個經濟體目前已經放棄疫情清零策略，轉向「與病毒共存」，並在疫苗接種率上升的情況下，逐漸重新開放邊境和各類經濟活動。

另一方面，中國實施相對寬鬆的貨幣政策和穩定的信貸刺激政策，相信可為中國在岸固定收益市場提供發展動力，那些處於戰略地位的國企和地方政府融資平台將成為主要受益者。

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展望未來， 中國目前溫和的經濟復甦趨勢將推動更多不同行業發行債券，有利國內及國際投資者進一步完善對中國債券資產的配置。

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