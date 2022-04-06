【大市拆局】恒指急回仍守22000關 技術牛市強勢未失（附升勢最強藍籌檢閱）

美聯儲官員昨晚再放鷹，市場憂慮5月下次FOMC會議大幅加息半息外，還可能展開收水減持國債的行動，港股跟隨美股外圍急回。恒指尾市最多大跌近490點，一度下試22000點心理關口支持。

惟恒指近日持續反彈，本周一假前已由3月中收市低位急彈逾兩成，符合技術牛市的一項重要指標。加上內地政策相對寬鬆維穩撐經濟主調不變，中證監願就中概股審計爭議讓步以保留中概美股上市地位，短綫有望為港股持續反彈提供支持。只要未來一、兩天收市企穩22000關以上，仍有機會整固再上。

恒指今低開逾280點後，跌幅反覆擴大至近490點，低見22015，22000關一度告急。恒指收報22080，跌421點或1.9%。

惟細看港股近日走勢，會發現恒指在短短10多個交易日，已累升近4,100點或22%。技術分析而言，以收市低位計，股指或個股股價由收市低位累升20%，可視為進入技術牛市的一項重要訊號。

港股低位急彈，關鍵之一是中概股退市危機現曙光。中證監上周連日放風強調與美方溝通取得進展後，上周末公布徵求意見稿，表明願意讓非持有敏感訊息的中概股，向境外監管機構提供審計資料，並刪除主要由中證監通過監管合作協議，協助境外監管機進行查閱的規定。

中概股本周一延續上周反彈勢頭全綫上周。市值最大回港第二上市中概股阿里巴巴 （09988） 由3月中收市低位累升最多近六成，同系阿里健康 （00241） 升近六成半；另一重磅中概股京東 （09618） ......

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