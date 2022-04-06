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大型新盤出擊  樓市有望重拾升勢

名家專區 12:05 2022/04/06

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在第5波疫情下，社交距離措施進一步收緊，各界陷入停頓，睇樓活動急跌，令樓市「停擺」。不過，近日有多項跡象顯示市場氣氛正在轉勢，加上在利好樓市的訊息帶動下，相信在第二季起，樓市有望重拾升勢。

...

欄名 : 樓市分析

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