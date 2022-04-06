大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 名家專區 12:05 2022/04/06 分享： 在第5波疫情下，社交距離措施進一步收緊，各界陷入停頓，睇樓活動急跌，令樓市「停擺」。不過，近日有多項跡象顯示市場氣氛正在轉勢，加上在利好樓市的訊息帶動下，相信在第二季起，樓市有望重拾升勢。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤4．21總攻日 2022/03/29 新盤4．21總攻日 新盤復常路線圖 2022/03/29 新盤復常路線圖 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 2022/03/30 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 你可能感興趣 新盤4．21總攻日 01:00 2022/03/29 新盤4．21總攻日 新盤復常路線圖 14:00 2022/03/29 新盤復常路線圖 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 23:04 2022/03/30 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 最新專欄文章 香港人口負增長 對樓價衝擊多大？ 2022/04/01 香港人口負增長 對樓價衝擊多大？ 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 2022/03/30 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 中港通關無期 零售商拒重返核心區 2022/03/30 中港通關無期 零售商拒重返核心區 率先走出疫情陰霾的這些屋苑 2022/03/23 率先走出疫情陰霾的這些屋苑 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 2022/03/22 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 一手市場 柏瓏 預售樓花同意書 嘉華 中國海外 地政總署 發展商