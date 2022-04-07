【藍籌逆市上升股】拆解背後3大原因 神華年內逆市漲近4成之謎

全球第一大煤炭上市企業中國神華 （01088） ，今年内已漲37%，而同期恒指跌5.6%。神華遠遠跑贏大盤，升勢強勁，主要有三大原因。

一、業績標青

2021年，公司實現營業收入3352.16億元（人民幣，下同），同比增加43.7%，歸屬於上市公司股東淨利潤502.69億元，同比增加28.3%，扣非後歸屬於上市公司股東淨利潤500.36億元，同比增加31.1%。經營活動產生的現金流量淨額為945.75億元，同比增加16.3%。基本每股收益為2.53元，同比增長28.4%。加權平均ROE為13.64%（同比增加2.64個百分點）。

二、分紅比100%息率高達9.9%

公司擬派發2021年度末期股息2.54元/股，分紅比例較此前規定的50%（下限）大幅提升至100.4%，以3月25日收盤價計，股息率高達9.9%。考慮到公司「煤電化路港航」一體化經營穩定的盈利能力，充足的現金流及有望逐步下滑的資本開支，未來高分紅依舊值得期待。

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