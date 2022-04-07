【內房危機】趙文利：被錯殺的內房有重估空間

對於內房的前景，建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利早前在接受專訪時指出，相信內房行業的銷售有望在第二季見底，政策也有選擇性放鬆空間。

趙文利續指，內房的債務風險若沒有蔓延，企業質素分化將更明顯，而龍湖則是建銀國際2022年內房行業首選股。

百強房企銷售續跌

在疫情及置業信心未恢復的情況下，內地3月房企銷售仍然疲弱。據克而瑞資料顯示，今年3月，中國百強房企銷售操盤金額5,115.4億元（人民幣，下同），按年跌52.7%，為房企單月銷售連續8個月出現下降。

3月單月銷售過百億房企為15家，較去年同期減少25家，其中行業前三的門檻從去年同期492億元降至384億元，排名前三的企業分別是碧桂園 （02007） 、萬科及保利發展，銷售金額分別是406億元、395億元及384億元。

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在今年首季，百強房企的整體業績規模按年跌47%，低於2020年的同期水平，在第一季度，有逾8成的百強房企累計業績，較去年同期下跌，當中近4成企業的跌幅高於50%。

釋放穩地產訊號

不過，中央在3月對房地產市場釋放維穩訊號，財政部明確表示今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件，兩會又提出將支援3億新市民的購房需求。

此外，超過60個城市出台新政，包括居民按揭貸款政策邊際改善、放寬公積金貸款、下調首付比例、局部放鬆限貸、下調房貸利率、鬆綁限購、取消限售、發布購房補貼等，料有利刺激內地房地產市場。

日前，浙江省衢州市政府宣布取消限售，成為內地第一個限購和限售均取消的城市，料日後這類鬆綁政策有望更廣泛地推出。

記者：陳紫瑩

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