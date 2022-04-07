瑞銀分析第二季投資要點

俄烏戰事影響波及亞洲，大宗商品價格居高不下，美國利率上升。瑞銀指出，股票市場下行風險不容忽視，但估值處於歷史低位，2022 年亞洲（日本除外）股票的每股收益應會增長10%左右，當中龍頭中概股（中資ADRs）更值得留意。

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瑞銀指出，龍頭中概股（中資ADRs）估值低迷，且盈利增長前景依然穩健，企業也可能進行回購，值得留意。同時，投資者宜關注股東權益回報率（ROE）和自由現金流均強勁的優質股票。

另一方面，中國政府表示會為經濟增長和市場提供支持，緩解市場對經濟增長放緩、房地產信貸風險和新經濟行業監管的憂慮情緒，在刺激措施的帶動下，預計中國經濟很快將見底，並在2022 年下半年回暖，全年經濟增長將達到5%以上。

就戰術角度而言，瑞銀看好週期股和價值股，包括能源、金屬採礦和建築材料以及部份電信企業。長遠來看，對科技自主創新和支出的關注度上升，應有利於智慧基礎設施和網路安全行業。

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