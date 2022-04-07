  • 22°C
香港時間 : 2022407日 (週四) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀分析第二季投資要點

研究報告 08:21 2022/04/07

分享：

俄烏戰事影響波及亞洲，大宗商品價格居高不下，美國利率上升。瑞銀指出，股票市場下行風險不容忽視，但估值處於歷史低位，2022 年亞洲（日本除外）股票的每股收益應會增長10%左右，當中龍頭中概股（中資ADRs）更值得留意。

迎接第二季 十大焦點股出爐【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

瑞銀指出，龍頭中概股（中資ADRs）估值低迷，且盈利增長前景依然穩健，企業也可能進行回購，值得留意。同時，投資者宜關注股東權益回報率（ROE）和自由現金流均強勁的優質股票。

另一方面，中國政府表示會為經濟增長和市場提供支持，緩解市場對經濟增長放緩、房地產信貸風險和新經濟行業監管的憂慮情緒，在刺激措施的帶動下，預計中國經濟很快將見底，並在2022 年下半年回暖，全年經濟增長將達到5%以上。

就戰術角度而言，瑞銀看好週期股和價值股，包括能源、金屬採礦和建築材料以及部份電信企業。長遠來看，對科技自主創新和支出的關注度上升，應有利於智慧基礎設施和網路安全行業。

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入！；而《本地熱門收息股》，訂戶可按【第一冊】【第二冊】直接瀏覽。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【Q2展望】摩根許長泰：歐洲滯脹風險較美國大
2022/04/06
【Q2展望】摩根許長泰：歐洲滯脹風險較美國大
【藍籌逆市上升股】拆解背後3大原因 神華年內逆市漲近4成之謎
今日
【藍籌逆市上升股】拆解背後3大原因 神華年內逆市漲近4成之謎
【內房危機】趙文利：被錯殺的內房有重估空間
今日
【內房危機】趙文利：被錯殺的內房有重估空間

你可能感興趣

【Q2展望】摩根許長泰：歐洲滯脹風險較美國大
17:12 2022/04/06
【Q2展望】摩根許長泰：歐洲滯脹風險較美國大
【藍籌逆市上升股】拆解背後3大原因 神華年內逆市漲近4成之謎
今日 08:05
【藍籌逆市上升股】拆解背後3大原因 神華年內逆市漲近4成之謎
【內房危機】趙文利：被錯殺的內房有重估空間
今日 07:17
【內房危機】趙文利：被錯殺的內房有重估空間

最新專欄文章

【Q2部署】跑贏大市行業 金融航運上榜（第二版）
2022/04/06
【Q2部署】跑贏大市行業 金融航運上榜（第二版）
【內房反彈】3月銷售跌5成 摩通：內房底近了
2022/04/06
【內房反彈】3月銷售跌5成 摩通：內房底近了
【疫下機遇】封城累美團 高盛：買定博第4季扭虧
2022/04/06
【疫下機遇】封城累美團 高盛：買定博第4季扭虧
【Q2前瞻】「滯脹+收緊」當道 投資回報新邏輯（第三版）
2022/04/05
【Q2前瞻】「滯脹+收緊」當道 投資回報新邏輯（第三版）
【回購潮啟示】百股回購 逾800次的啟示 騰訊 中燃稱冠（第三版）
2022/04/02
【回購潮啟示】百股回購 逾800次的啟示 騰訊 中燃稱冠（第三版）
股票 中國市場 5G 大行報告 ADR 商品 市場動向 瑞銀 日本 大數據

下一篇文章

【藍籌逆市上升股】拆解背後3大原因 神華年內逆市漲近4成之謎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版