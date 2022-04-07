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交銀洪灝︰恒指22000點以下超值

名家專區 2022/04/07

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交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝接受專訪時表示，恒指在22000點以下屬於估值便宜的底部區域，投資者可以分段吸納。

但他提醒投資者，進入底部區域後，大市仍會較動盪，還要視乎俄羅斯及烏克

...

撰文 : 周劍琴

欄名 : 名家觀點

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