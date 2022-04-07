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恒指守二萬二 技術牛未走樣

名家專區 2022/04/07

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美聯儲官員日前中港清明假期間再放鷹，市場憂慮5月下次FOMC會議大幅加息半息外，還可能開展減持國債收市水行動，港股跟隨美股外圍跌。恒指昨尾市最多大跌近490點，一度下試22000點心理關口支持。

惟恒指

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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