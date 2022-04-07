恒指守二萬二 技術牛未走樣 名家專區 2022/04/07 分享： 美聯儲官員日前中港清明假期間再放鷹，市場憂慮5月下次FOMC會議大幅加息半息外，還可能開展減持國債收市水行動，港股跟隨美股外圍跌。恒指昨尾市最多大跌近490點，一度下試22000點心理關口支持。 惟恒指 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla 2022/04/05 比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla 透視中港美 - 閃衰退警號 經濟大限到？ 2022/04/04 閃衰退警號 經濟大限到？ 透視中港美 - 中概退市難解 安隆醜聞說起 2022/04/02 中概退市難解 安隆醜聞說起 透視中港美 - 中海油即回A 派息有拖無欠 2022/04/01 中海油即回A 派息有拖無欠 透視中港美 - 港交所谷成交 重提收窄差價 2022/03/31 港交所谷成交 重提收窄差價 經濟 美國 港股 美股 人民幣 A股 加息 撈底 中電 阿里健康（00241）