中建材增長 未來可持續 名家專區 2022/04/07 分享： 國企指數昨日下跌，但近年清明假後走勢都是上落，故不排除大市上落到下一個節氣「穀雨」。至於水泥股在過去三周的反彈最為強勢，中國建材（03323）未來盈利可繼續一成以上增長，因為政策仍然傾斜。 中國建材（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【節氣整固】港股低開可守10天綫 清明節後例上落（第四版） 2022/04/06 【節氣整固】港股低開可守10天綫 清明節後例上落（第四版） 中字股實力談 - 比電有商機 汽車智能化 2022/04/06 比電有商機 汽車智能化 中字股實力談 - 國電虧轉盈 今年做得到 2022/04/05 國電虧轉盈 今年做得到 中字股實力談 - 【疫情與投資】內地疫情擴散無阻港股突破 恒指目標236（第三版） 2022/04/04 【疫情與投資】內地疫情擴散無阻港股突破 恒指目標236（第三版） 中字股實力談 - 國壽大平賣 預期8厘息 2022/04/02 國壽大平賣 預期8厘息 市盈率 市帳率 每股派息 每股盈利 每股資產淨值 建材水泥股 恒生中國企業指數 中國建材（03323） 金融服務 人民幣