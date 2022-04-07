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中建材增長 未來可持續

名家專區 2022/04/07

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國企指數昨日下跌，但近年清明假後走勢都是上落，故不排除大市上落到下一個節氣「穀雨」。至於水泥股在過去三周的反彈最為強勢，中國建材（03323）未來盈利可繼續一成以上增長，因為政策仍然傾斜。

中國建材（

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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