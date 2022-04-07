馬克斯入主 從內改造Twitter

商人做生意出色，賺錢後往往喜歡買媒體，背後的原因大家都會明白，掌握傳媒就是掌握話語權，有戰略價值。

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），便買下了《華盛頓郵報》，最近輪到Tesla

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