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馬斯克入主 從內改造Twitter

名家專區 2022/04/07

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商人做生意出色，賺錢後往往喜歡買媒體，背後的原因大家都會明白，掌握傳媒就是掌握話語權，有戰略價值。

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），便買下了《華盛頓郵報》，最近輪到Tesla

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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