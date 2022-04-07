馬斯克入主 從內改造Twitter 名家專區 2022/04/07 分享： 商人做生意出色，賺錢後往往喜歡買媒體，背後的原因大家都會明白，掌握傳媒就是掌握話語權，有戰略價值。 亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），便買下了《華盛頓郵報》，最近輪到Tesla ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 馬斯克入主 從內改造Twitter 2022/04/06 馬斯克入主 從內改造Twitter 國金札記 - 澳洲加息在望 澳元難持續升浪？ 2022/04/06 澳洲加息在望 澳元難持續升浪？ 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 2022/04/05 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 國金札記 - 戰前囤積大量黃金 俄盧布回歸金本位？ 2022/04/05 戰前囤積大量黃金 俄盧布回歸金本位？ 俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？ 2022/04/04 俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？ 美國 商業 媒體 Twitter Tesla 區塊鏈 增持 馬斯克 Twitter（美：TWTR） 美元