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換屆在即 收地工作添變數？ 

名家專區 20:13 2022/04/08

分享：

政府將啟動逾10年以來最大規模的新界收地工作，即使特區政府即將換屆，但考慮發展新界屬於長期策略，預期政策大方向將不變。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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