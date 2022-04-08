換屆在即，收地工作添變數？ 名家專區 14:00 2022/04/08 分享： 政府將啟動逾10年以來最大規模的新界收地工作，即使特區政府即將換屆，但考慮發展新界屬於長期策略，預期政策大方向將不變。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 首務復常穩民心 新特首帶領再攀峰 2022/04/05 首務復常穩民心 新特首帶領再攀峰 政策局改組願景 推動轉型融大局 2022/01/13 政策局改組願景 推動轉型融大局 北都概念發酵 各方積極布局 2022/01/10 北都概念發酵 各方積極布局 下任特首 房屋問題避不了 2022/04/05 下任特首 房屋問題避不了 你可能感興趣 首務復常穩民心 新特首帶領再攀峰 01:00 2022/04/05 首務復常穩民心 新特首帶領再攀峰 政策局改組願景 推動轉型融大局 01:00 2022/01/13 政策局改組願景 推動轉型融大局 北都概念發酵 各方積極布局 01:00 2022/01/10 北都概念發酵 各方積極布局 最新專欄文章 專家樓論 - 樓價負擔能力「過低」 今日 樓價負擔能力「過低」 專家樓論 - 近期黑馬 新界區新晉屋苑 2022/04/07 近期黑馬 新界區新晉屋苑 專家樓論 - 細價樓接力 2022/04/06 細價樓接力 專家樓論 - 下任特首 房屋問題避不了 2022/04/05 下任特首 房屋問題避不了 專家樓論 - 改革差餉潛在影響 2022/04/04 改革差餉潛在影響 北部都會區 新界 收回土地條例 棕地 土地供應