李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選 名家專區 2022/04/07 分享： 政務司司長李家超是下屆特首真命天子，已成定局。據知，李家超籌組的競選團隊將囊括不同黨派人士，包括全國政協副主席梁振英的陣營、特首林鄭月娥的支持者、建制政黨、商界、前紀律部隊等。 僅1候選人減內耗 料高票 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係 2022/04/06 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係 有政戲 - 李家超組班 其他人選不落場陪跑？ 2022/04/05 李家超組班 其他人選不落場陪跑？ 有政戲 - 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎 2022/04/04 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎 有政戲 - 特首選舉料如期舉行 不押後 2022/04/01 特首選舉料如期舉行 不押後 有政戲 - 英法官辭任港終院 影響海外法官去留？ 2022/03/31 英法官辭任港終院 影響海外法官去留？ 傅流螢 李家超 選舉 特首選舉 林鄭月娥 梁振英 香港 退休