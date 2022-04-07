  • 21°C
香港時間 : 2022407日 (週四) 01:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選

名家專區 2022/04/07

分享：

政務司司長李家超是下屆特首真命天子，已成定局。據知，李家超籌組的競選團隊將囊括不同黨派人士，包括全國政協副主席梁振英的陣營、特首林鄭月娥的支持者、建制政黨、商界、前紀律部隊等。

僅1候選人減內耗 料高票

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係
2022/04/06
李家超跑出 皆因執行力強少利益關係
有政戲 - 李家超組班 其他人選不落場陪跑？
2022/04/05
李家超組班 其他人選不落場陪跑？
有政戲 - 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎
2022/04/04
李家超成真命天子？ 揭出綫之謎
有政戲 - 特首選舉料如期舉行 不押後
2022/04/01
特首選舉料如期舉行 不押後
有政戲 - 英法官辭任港終院 影響海外法官去留？
2022/03/31
英法官辭任港終院 影響海外法官去留？
傅流螢 李家超 選舉 特首選舉 林鄭月娥 梁振英 香港 退休

上一篇文章

新特首團結各方 廣納賢才促善治

下一篇文章

馬克斯入主 從內改造Twitter
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版