李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選

政務司司長李家超是下屆特首真命天子，已成定局。據知，李家超籌組的競選團隊將囊括不同黨派人士，包括全國政協副主席梁振英的陣營、特首林鄭月娥的支持者、建制政黨、商界、前紀律部隊等。

僅1候選人減內耗 料高票

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