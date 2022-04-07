  • 26°C
香港時間 : 2022407日 (週四) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神出手】睇巴菲特掃惠普 學價值投資法執「平」股

財金猛人追蹤 13:11 2022/04/07

分享：

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK.A）（美：BRK.B）最新提交給美國證券交易委員會（SEC） 的申報文件披露，公司已在4月初斥資42億美元掃入筆記型電腦龍頭惠普。惠普有哪些賣點符合巴菲特所推崇的價值投資法？投資者認識當中原理，一同進入股神 「思考領域」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

迎接第二季 十大焦點股出爐【下一頁

 

延伸閱讀：

【追蹤巴菲特】股神 PK 華爾街狼王 誰更技高一籌（第二版）

【巴郡盈利翻倍】全靠蘋果帶挈？ 巴菲特盛讚庫克另有原因（第二版）

【契媽股】Cathie Wood趁中概股暴跌執「巴菲特愛股」！

【股神撈底】加國股神教成功撈底騰訊阿里美團 教路：大行叫沽就係買入信號

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

【國家級智囊】任澤平籲留意5大投資機會 10大利好開啟結構性牛市？（第二版））
今日
【國家級智囊】任澤平籲留意5大投資機會 10大利好開啟結構性牛市？（第二版））
【入市時機】中泰李迅雷：中概股及港股已超跌 回升基本確定
2022/04/06
【入市時機】中泰李迅雷：中概股及港股已超跌 回升基本確定
【出招穩價】萬科業績輸龍頭 郁亮兩招托升股價？（第三版）
2022/04/01
【出招穩價】萬科業績輸龍頭 郁亮兩招托升股價？（第三版）
【日圓見底？】財相鈴木俊一要阻惡性貶值 日圓好淡操作有得揀！
2022/03/30
【日圓見底？】財相鈴木俊一要阻惡性貶值 日圓好淡操作有得揀！
【內房債爆煲】孫宏斌「無限」擔保不受落 融創交不出業績周五起停牌（第二版）
2022/03/29
【內房債爆煲】孫宏斌「無限」擔保不受落 融創交不出業績周五起停牌（第二版）
美股 股票 巴菲特 經濟 國債 市盈率 每股盈利 派息 買入

下一篇文章

【名家談港股】美聯儲放鷹 瑞銀李智穎分析縮表對股市影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版