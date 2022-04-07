【股神出手】睇巴菲特掃惠普 學價值投資法執「平」股

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK.A）（美：BRK.B）最新提交給美國證券交易委員會（SEC） 的申報文件披露，公司已在4月初斥資42億美元掃入筆記型電腦龍頭惠普。惠普有哪些賣點符合巴菲特所推崇的價值投資法？投資者認識當中原理，一同進入股神 「思考領域」。

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