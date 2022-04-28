【收水加速】本地地產股點算？（持續分析）

美國自今年3月展開加息周期，以及香港上周放寬社交距離措施後的首個推售大型新樓盤，由信和置業 （00083） 、嘉華國際 （00173） 及中國海外 （00688） 合作發展的錦上路站住宅發展項目「柏瓏I」將於明天推售388伙，並於今天截收認購。

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至昨晚截稿前止，發展商指暫接獲1.28萬票，超額32倍。由此看來，香港住宅樓市在剛性需求支持下，暫未受美國加息影響，並且在疫情稍見緩和的情況下，相關需求立即獲得釋放，料有助緩解本地地產股股價的下跌壓力。

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【第四版刊於4月11日 17：31】

本文第一至三版初步分析業務以物業發展為主的4隻藍籌地產股，當中以新地 （00016） 及長實 （01113） ，因利息利息覆蓋率（Interest Coverage）較高，可以在未來息口上升時期保持較強的融資能力，推動業務增長，加上資產回報率較吸引，而值得看高一綫，也較獲券商看好。

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另一方面，昨天為今年新一輪「電子消費券」推出後的首個周日，而業務以地產發展為主、收租業務為副的藍籌地產股新地，因「電子消費券」推動香港市民「報復式消費」湧現，並帶動旗下商場人流反彈至疫前水平，而於昨晚搶先向市場報喜。

在新地搶先為旗下商場生意報喜下，縱使恒指今天受新經濟股拖累而大跌逾3%，惟香港收租相關股普遍跑贏大市......

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【第三版刊於4月9日 14：34】

本文第二版刊出後至本版截稿前止，暫未有券商給予恒地 （00012） 新的目檟價。至於另外3隻藍籌地產發展股新地 （00016） 、新世界 （00017） 及長實 （01113） ，由3月中美國聯儲局開始加息以來，券商所給予的目標價如下：

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綜合各券商給予新地、新世界及長實的目標價平均值，分別約126.77元、36.07元及63.24元。若將4隻藍籌地產發展股的平均目標價，與各自的昨天收市價比較，潛在升幅由高至低排列（點擊圖片放大），便是新地、長實......

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【第二版刊於4月8日 22：31】

承本文第一版所言，從各主要地產發展股的最新業績推算的利息覆蓋率（Interest Coverage）來看，以恒地 （00012） 及新世界 （00017） 顯得偏低，未來較容易受到加息影響其舉債能力，甚至盈利因利息上升而被蠶蝕。

惟恒地在去年11月以508億元的高價投得中環海濱地皮，連同往後的建築及其他相關開支，投資額料多達600多億元。此外，恒地同期也有不少住宅發展項目同步進步，恒地借貸額大增是今、明兩年急增是可以預期之事。摩根士丹利也將恒地的目標價由30.5元下調至29元......

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【第一版刊於4月7日 17：10】

投資市場關注的聯儲局會議紀錄顯示，縮表速度以至加息力度勢將較市場原先預期為快。在港元與美元掛鈎下，本地地產股對美國息口變化敏感，而發展項目涉及金額巨大，利息開支可能急增的地產發展股更要留意。例如90年代的藍籌地產股麗新國際 （00191） ，經過97年一役，現在市值跌至只與小型本地地產股相若。所以，在經濟不明朗，加息潮再現，讀者要慎選本地地產股。

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加息步伐加快的趨勢已成，加上縮表力度勢將加大，全球銀根偏鬆的情況將很好變成偏緊，對舉債的企業而言，利息開支難免上升。要估計利息上升，對企業盈利的影響，最簡單快捷的參考，可看利息覆蓋率（Interest Coverage）。

若參考彭博綜合券商分析各本地主要中大型地產股最新業績數據分析（點擊圖片放大），行業平均值約19.77倍，藍籌地產發展股之中，僅得長實集團 （01113） 高過行業平均......

高息藍籌股業績相關分析，詳見：【中電】【港鐵】【長建】【中銀】【中行】

冷門大型加息受惠股，分析詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

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