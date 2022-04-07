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【收水轉急】本地地產股點算？（持續分析）

研究報告 17:18 2022/04/07

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投資市場關注的聯儲局會議紀錄顯示，縮表速度以至加息力度勢將較市場原先預期為快。在港元與美元掛鈎下，本地地產股對美國息口變化敏感，而發展項目涉及金額巨大，利息開支可能急增的地產發展股更要留意。例如90年代的藍籌地產股麗新國際 （00191） ，經過97年一役，現在市值跌至只與小型本地地產股相若。所以，在經濟不明朗，加息潮再現，讀者要慎選本地地產股。

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迎接第二季 十大焦點股出爐【下一頁

加息步伐加快的趨勢已成，加上縮表力度勢將加大，全球銀根偏鬆的情況將很好變成偏緊，對舉債的企業而言，利息開支難免上升。要估計利息上升，對企業盈利的影響，最簡單快捷的參考，可看利息覆蓋率（Interest Coverage）。

若參考彭博綜合券商分析各本地主要中大型地產股最新業績數據分析（點擊圖片放大），行業平均值約19.77倍，藍籌地產發展股之中，僅得長實集團 （01113） 高過行業平均......

高息藍籌股業績相關分析，詳見：【中電】【港鐵】【長建】【中銀】【中行

冷門大型加息受惠股，分析詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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