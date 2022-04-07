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【大行教摸底】先從企業盈利底摸起

研究報告 16:37 2022/04/07

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美聯儲加息步伐快過市場預期，內地疫情仍然有待觀察，港股反彈後，再次探底之說冒起，然而，股指乃個股組成，見底之說，先由企業盈利底說起。

新冠疫情持續兩年多，無礙對工業企業利潤衝擊程度增加。廣發證券指出，

今年3至4月低點基本是全年企業盈利的谷底

    點擊圖片放大

 

迎接第二季 十大焦點股出爐【下一頁

此話，可追溯至疫情爆發初期數據，2020年1至2月、3月份全國規上工業企業利潤規模，相較於正常情形分別損失36%和21%。

根據此情況估算，2022年3月和4月份企業利潤受衝擊程度分別按照30%和15%而定。按前述基準情景測定的利潤規模，

2022年5至12月的利潤同比在3至4月和10月份左右，分別形成年內的兩處低點。

3月內地疫情影響升溫，4月6日單日新增1323宗確診個案，該行認為疫情成為影響當前實體經濟、宏觀政策和資產定價的核心變量。

疫情對經濟的衝擊是毫無疑問的，較早前該行報告基於GDP的角度，對疫情衝擊有一個初步的框架性估計。值得注意的是，除總量影響之外，還包括經濟和企業盈利的分布節奏。

2020年初那波疫情衝擊之下，工業企業利潤同比1-2月讀數的-38.3%、3月讀數的-34.9%基本形成了一個明確的谷底。在本輪疫情之前，市場對於2022年盈利節奏的判斷是按照PPI預期的「前高後低、單邊下行」來，哪麼本輪超預期的疫情會否改變這一走勢，在3至4月形成全年企業盈利的一個底部？

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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