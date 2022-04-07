【國常會解讀】剖析五大信號

國務院總理李克強昨主持國務院常務會議，提到要適時靈活運用多種貨幣政策工具，更有效支持實體經濟發展。是次會議共釋出了五個重大信號，

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1.國內外形勢發展超出預期

會議指出：「國內外環境複雜性不確定性加劇」。未來對形勢判斷會更加謹慎，並坦承國內外形勢發展「超出預期」。

今年經濟開局平穩，1至2月工業增加值按年增長7.5%，消費、投資、出口也均超預期增長。但2月俄烏衝突爆發並持續升級，3月國內疫情大規模反彈並波及29個省份，對經濟形成新的下行壓力。

3月PMI數據顯示，製造業和服務業供需同時收縮，3月製造業PMI為49.5%，較上月下降0.7個百分點，其中生產和新訂單指數分別為49.5%和48.8%，較上月下降0.9和1.9個百分點。中小企業仍處收縮區間，且面臨需求下降、輸入性通脹導致的成本攀升問題，疫情反彈和防控趨嚴導致經濟活躍度明顯下降。

2.「穩增長」的核心是「保就業」和「穩物價」

經濟新的下行壓力加大，進一步要求宏觀政策靠前發力、充分發力。會議首次明確了「保持經濟運行在合理區間」的內涵是就業和物價基本穩定。「穩增長」的核心是「保就業」和「穩物價」。就業不僅是民生問題，也是發展問題。只要實現了比較充分的就業，就能實現中國經濟潛在增長率。

另一方面，保持物價基本穩定是宏觀調控的重要目標，也是經濟正常運行的重要前提。價格持續上漲意味著存在嚴重的供需缺口，經濟中存在供需失衡問題。

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